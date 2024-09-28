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Фролов Никита Семёнович

Место рождения

Старая Тепловка

Дата рождения

23.05.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1820

Отец: Фролов Семён Фёдорович

Мать: Степанида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фролова Авдотья Никитовна

Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Фролов Тимофей Никитович

Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фролов Пётр Никитович

Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фролова Агафья Никитовна

Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фролов Николай Никитович

Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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