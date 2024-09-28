Фролов Никита Семёнович
Место рожденияСтарая Тепловка
Дата рождения23.05.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1820
Отец: Фролов Семён Фёдорович
Мать: Степанида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фролова Авдотья Никитовна
Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фролова Агафья Никитовна
Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Фролова Софья Николаевна
Смерть
Неизвестно