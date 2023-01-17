Зебрева (Корчагина) Наталья Филипповна
Место рождения
Дата рождения20.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1882
Рождение ребёнка
17.08.1911
Дочь: Зебрева Наталья Гаврииловна
Отец ребёнка: Зебрев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1913
Дочь: Зебрева Татьяна Гаврииловна
Отец ребёнка: Зебрев Гавриил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно