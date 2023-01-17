Зебрева (Корчагина) Наталья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зебрева (Корчагина) Наталья Филипповна

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Место рождения

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1882

Отец: Корчагин Филипп Федорович

Мать: Цепаева Анисья Филипповна

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.08.1911

Дочь: Зебрева Наталья Гаврииловна

Отец ребёнка: Зебрев Гавриил Петрович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.01.1913

Дочь: Зебрева Татьяна Гаврииловна

Отец ребёнка: Зебрев Гавриил Петрович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зебрев Гавриил Петрович

Смерть
Неизвестно
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