Зебрев Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зебрев Гавриил Петрович

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Место рождения

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.08.1911

Дочь: Зебрева Наталья Гаврииловна

Мать ребёнка: Зебрева Наталья Филипповна

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.01.1913

Дочь: Зебрева Татьяна Гаврииловна

Мать ребёнка: Зебрева Наталья Филипповна

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зебрева Наталья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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