Зебрев Гавриил Петрович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1911
Дочь: Зебрева Наталья Гаврииловна
Мать ребёнка: Зебрева Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
09.01.1913
Дочь: Зебрева Татьяна Гаврииловна
Мать ребёнка: Зебрева Наталья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно