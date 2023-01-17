Цепаева Анисья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепаева Анисья Филипповна

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Место рождения

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Цепаев Филипп Логинович

Мать: не указана

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.06.1876

Дочь: Попкова Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.02.1879

Дочь: Корчагина Ефросинья Филипповна

Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.09.1880

Дочь: Корчагина Анна Филипповна

Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.08.1882

Дочь: Зебрева Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1897

Сын: Корчагин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович

Рождение ребёнка
06.08.1897

Сын: Корчагин Александр Филиппович

Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.03.1899

Сын: Корчагин Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчагина Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович

Смерть
Неизвестно
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