Цепаева Анисья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Цепаев Филипп Логинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1876
Дочь: Попкова Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
11.02.1879
Дочь: Корчагина Ефросинья Филипповна
Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
01.09.1880
Дочь: Корчагина Анна Филипповна
Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1882
Дочь: Зебрева Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
?.01.1897
Сын: Корчагин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1897
Сын: Корчагин Александр Филиппович
Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
19.03.1899
Сын: Корчагин Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчагина Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корчагин Филипп Федорович
Смерть
Неизвестно