Корчагин Филипп Федорович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти20.11.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
24.06.1876
Дочь: Попкова Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Цепаева Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
11.02.1879
Дочь: Корчагина Ефросинья Филипповна
Мать ребёнка: Цепаева Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
01.09.1880
Дочь: Корчагина Анна Филипповна
Мать ребёнка: Цепаева Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
20.08.1882
Дочь: Зебрева Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Цепаева Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
?.01.1897
Сын: Корчагин Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Цепаева Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
06.08.1897
Сын: Корчагин Александр Филиппович
Мать ребёнка: Цепаева Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
19.03.1899
Сын: Корчагин Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Цепаева Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчагина Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Цепаева Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цепаева Анисья Филипповна
Смерть
20.11.1902