Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Разгельдеева Александра (Шура) Григорьевна
Отец ребёнка: Шустов Григорий Инокентьевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шустов Иннокентий Григорьевич
Отец ребёнка: Шустов Григорий Инокентьевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шустов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Шустов Григорий Инокентьевич
Рождение ребёнка
02.01.1939
Дочь: Москвитина Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Шустов Григорий Инокентьевич
Кяхтинский районный отдел управления ЗАГС РБ Запись №14 от 30.03.1939г. Причем запись даты рождения не совпадает с фактической. В записи стоит 29.01.1939год.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно