Москвитина (Шустова) Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитина (Шустова) Зоя Григорьевна

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Место рождения

Калинишна, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

02.01.1939

Дата смерти

25.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939

Отец: Шустов Григорий Инокентьевич

Мать: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна

Калинишна, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Кяхтинский районный отдел управления ЗАГС РБ Запись №14 от 30.03.1939г. Причем запись даты рождения не совпадает с фактической. В записи стоит 29.01.1939год.
Рождение ребёнка
01.03.1965

Дочь: Черепанова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Москвитин Алексей Георгиевич

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
ЗАГС от 22.04.1965 №106
Рождение ребёнка
17.02.1974

Дочь: Ярых Наталья Иннокентьевна

Отец ребёнка: Ярых Иннокентий

Новоселенгинск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвитин Алексей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярых Иннокентий

Смерть
25.10.1993
Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Селенгинский районный отдел Управления ЗАГС РБ Запись №289 от 25.10.1993г. Сохранилась справка - Выписка из записи акта о смерти за №289 от 25.10.1993 причина смерти: острая сердечно-сосудистая недос... Показать все
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