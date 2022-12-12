Москвитина (Шустова) Зоя Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1939
Дата смерти25.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1939
Кяхтинский районный отдел управления ЗАГС РБ Запись №14 от 30.03.1939г. Причем запись даты рождения не совпадает с фактической. В записи стоит 29.01.1939год.
Рождение ребёнка
01.03.1965
Дочь: Черепанова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Москвитин Алексей Георгиевич
ЗАГС от 22.04.1965 №106
Рождение ребёнка
17.02.1974
Дочь: Ярых Наталья Иннокентьевна
Отец ребёнка: Ярых Иннокентий
Новоселенгинск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярых Иннокентий
Смерть
25.10.1993
Селенгинский районный отдел Управления ЗАГС РБ Запись №289 от 25.10.1993г. Сохранилась справка - Выписка из записи акта о смерти за №289 от 25.10.1993 причина смерти: острая сердечно-сосудистая недос... Показать все