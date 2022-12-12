Шустов Григорий Инокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Разгельдеева Александра (Шура) Григорьевна
Мать ребёнка: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шустов Иннокентий Григорьевич
Мать ребёнка: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шустов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.01.1939
Дочь: Москвитина Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна
Калинишна, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Кяхтинский районный отдел управления ЗАГС РБ Запись №14 от 30.03.1939г. Причем запись даты рождения не совпадает с фактической. В записи стоит 29.01.1939год.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пана (Паня) Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно