Шустов Григорий Инокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Григорий Инокентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Разгельдеева Александра (Шура) Григорьевна

Мать ребёнка: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шустов Иннокентий Григорьевич

Мать ребёнка: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Шустов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.01.1939

Дочь: Москвитина Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна

Калинишна, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Кяхтинский районный отдел управления ЗАГС РБ Запись №14 от 30.03.1939г. Причем запись даты рождения не совпадает с фактической. В записи стоит 29.01.1939год.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пана (Паня) Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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