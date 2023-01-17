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Бальцер Яков Францевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

22.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Бальцер Франц

Мать: Бальцер Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Balzer Erwin

Мать ребёнка: Maria

Рождение ребёнка
1936

Сын: Balzer Viktor

Мать ребёнка: Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальцер Harry

Мать ребёнка: Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Maria

Смерть
22.06.1938
Причина смерти: расстрелян
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