Бальцер Яков Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти22.06.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Бальцер Франц
Мать: Бальцер Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Balzer Erwin
Мать ребёнка: Maria
Рождение ребёнка
1936
Сын: Balzer Viktor
Мать ребёнка: Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальцер Harry
Мать ребёнка: Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Maria
Смерть
22.06.1938
Причина смерти: расстрелян