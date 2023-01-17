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Balzer Viktor

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Бальцер Яков Францевич

Мать: Maria

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Balzer Rita

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Balzer Jakob

Мать ребёнка: Balzer Rita

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Balzer Rita

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Balzer Rita

Смерть
Неизвестно
Lippstadt
Похороны
Неизвестно
Lippstadt
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