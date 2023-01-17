Balzer Viktor
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Бальцер Яков Францевич
Мать: Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Balzer Rita
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Balzer Jakob
Мать ребёнка: Balzer Rita
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Balzer Rita
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Balzer Rita
Смерть
Неизвестно
Lippstadt
Похороны
Неизвестно
Lippstadt