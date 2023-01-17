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(Berg) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Berg Wilhelm

Мать: Berg Katharina

Рождение ребёнка
1929

Сын: Balzer Erwin

Отец ребёнка: Бальцер Яков Францевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Сын: Balzer Viktor

Отец ребёнка: Бальцер Яков Францевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальцер Harry

Отец ребёнка: Бальцер Яков Францевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бальцер Яков Францевич

Смерть
Неизвестно
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