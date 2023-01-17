(Berg) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Berg Wilhelm
Мать: Berg Katharina
Рождение ребёнка
1929
Сын: Balzer Erwin
Отец ребёнка: Бальцер Яков Францевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Balzer Viktor
Отец ребёнка: Бальцер Яков Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальцер Harry
Отец ребёнка: Бальцер Яков Францевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно