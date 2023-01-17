Меньшиков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
21.10.1913 ст.
Жена: Уразова Павла Ивановна
Поручители по жениху из д. Варюхино: крестьянин Михаил Груздев и Пётр Михайлович Груздев. По невесте из села Костомы: Александр Григорьевич Шитин(?) и Павел Васильевич Шилов К моменту бракосочетания ... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1915 ст.
Сын: Меньшиков Павел Александрович
Мать ребёнка: Уразова Павла Ивановна
Восприемники из села Костомы, Костомской волости, Галичского уезда крестьянский сын Михаил Киселёв и крестьянская дочь Елизавета Ивановна Меньшикова
Рождение ребёнка
15.08.1918 ст.
Сын: Меньшиков Александр Александрович
Мать ребёнка: Уразова Павла Ивановна
Смерть
Неизвестно