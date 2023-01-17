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Уразова Павла Ивановна

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Уразов Иван Егорович

Мать: не указана

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
21.10.1913 ст.

Муж: Меньшиков Александр Иванович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Поручители по жениху из д. Варюхино: крестьянин Михаил Груздев и Пётр Михайлович Груздев. По невесте из села Костомы: Александр Григорьевич Шитин(?) и Павел Васильевич Шилов К моменту бракосочетания ... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1915 ст.

Сын: Меньшиков Павел Александрович

Отец ребёнка: Меньшиков Александр Иванович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Восприемники из села Костомы, Костомской волости, Галичского уезда крестьянский сын Михаил Киселёв и крестьянская дочь Елизавета Ивановна Меньшикова
Рождение ребёнка
15.08.1918 ст.

Сын: Меньшиков Александр Александрович

Отец ребёнка: Меньшиков Александр Иванович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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