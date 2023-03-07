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Меньшикова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1971

Дата смерти

24.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892

Сын: Меньшиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Сергеевич

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1893

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Сергеевич

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.

Сын: Меньшиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Сергеевич

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Сергеевич

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Иван Сергеевич

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Смерть
24.11.1915
Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Причина: от простуды
Рождение
1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
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