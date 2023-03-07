Меньшикова Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1971
Дата смерти24.11.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Меньшиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
14.09.1893
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1915
Причина: от простуды
Рождение
1971
Отец: не указан
Мать: не указана