Ерокин Антон Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерокин Антон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерокин Семён

Мать: Ерокина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерокина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1936

Сын: Ерокин Петр Антонович

Мать ребёнка: Ерокина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
23.10.1938

Сын: Ерокин Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Ерокина Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно

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