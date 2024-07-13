Ерокин Антон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерокин Семён
Мать: Ерокина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1936
Мать ребёнка: Ерокина Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
23.10.1938
Сын: Ерокин Анатолий Антонович
Мать ребёнка: Ерокина Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно