Ерокина Екатерина Петровна 19.11.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерокина Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1912

Дата смерти

14.02.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерокин Антон Семенович

Рождение ребёнка
07.07.1936

Сын: Ерокин Петр Антонович

Отец ребёнка: Ерокин Антон Семенович

Рождение ребёнка
23.10.1938

Сын: Ерокин Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Ерокин Антон Семенович

Смерть
14.02.1998

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