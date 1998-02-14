Ерокина Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1912
Дата смерти14.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1936
Отец ребёнка: Ерокин Антон Семенович
Рождение ребёнка
23.10.1938
Сын: Ерокин Анатолий Антонович
Отец ребёнка: Ерокин Антон Семенович
Смерть
14.02.1998