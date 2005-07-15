Ерокин Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1936
Дата смерти15.07.2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1936
Отец: Ерокин Антон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ерокина) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Ерокина Мария Агеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерокина Мария Агеевна
Рождение ребёнка
05.03.1973
Дочь: Ерокина Елена Петровна
Мать ребёнка: Ерокина Мария Агеевна
Смерть
15.07.2005