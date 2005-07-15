Ерокин Петр Антонович 07.07.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерокин Петр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1936

Дата смерти

15.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1936

Отец: Ерокин Антон Семенович

Мать: Ерокина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ерокина) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Ерокина Мария Агеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерокина Мария Агеевна

Рождение ребёнка
05.03.1973

Дочь: Ерокина Елена Петровна

Мать ребёнка: Ерокина Мария Агеевна

Смерть
15.07.2005

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