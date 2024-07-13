Ерокин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерокин Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерокина Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Ерокина Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерокин Николай Семенович

Мать ребёнка: Ерокина Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерокин Антон Семенович

Мать ребёнка: Ерокина Ксения

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ерокин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Ерокина Ксения

Смерть
Неизвестно

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