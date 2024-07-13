Ерокина Ксения Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕрокина Ксения

Ерокина Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерокина Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Ерокин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерокин Николай Семенович

Отец ребёнка: Ерокин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерокин Антон Семенович

Отец ребёнка: Ерокин Семён

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ерокин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Ерокин Семён

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.