Опарина (Пьянова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина (Пьянова) Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Пьянов Семëн Дементьевич

Мать: Пьянова Анисия Григорьева

Рождение ребёнка
05.12.1893

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Иван Герасимович

Рождение ребёнка
07.08.1900

Сын: Опарин (чинаров) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Иван Герасимович

Рождение ребёнка
20.03.1903

Сын: Опарин Василий Иванович

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Иван Герасимович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
28.05.1904

Сын: Опарин Константин Иванович

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Иван Герасимович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
20.05.1905

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Иван Герасимович

Смерть
Неизвестно
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