Опарина (Пьянова) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
05.12.1893
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Иван Герасимович
Рождение ребёнка
07.08.1900
Сын: Опарин (чинаров) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Иван Герасимович
Рождение ребёнка
20.03.1903
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Иван Герасимович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
28.05.1904
Сын: Опарин Константин Иванович
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Иван Герасимович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
20.05.1905
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Иван Герасимович
Смерть
Неизвестно