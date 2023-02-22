Опарин (Чинаров) Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпарин (Чинаров) Алексей Иванович

Опарин (Чинаров) Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1900

Отец: Опарин (чинаров) Иван Герасимович

Мать: Опарина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
10.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Опарина Анфиса Павловна

Рождение ребёнка
22.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Опарина Анфиса Павловна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Опарина Анфиса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина Анфиса Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close