Опарин (Чинаров) Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1900
Рождение ребёнка
10.08.1926
Рождение ребёнка
22.04.1929
Рождение ребёнка
1932
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Опарина Анфиса Павловна
Смерть
Неизвестно