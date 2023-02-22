Опарина (Кульпина) Анфиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Кульпин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1926
Рождение ребёнка
22.04.1929
Рождение ребёнка
1932
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно