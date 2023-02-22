Опарина (Кульпина) Анфиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарина (Кульпина) Анфиса Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Кульпин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Алексей Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин (чинаров) Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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