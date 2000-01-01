Пьянова Анисия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Опарина Анна Семёновна
Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич
Рождение ребёнка
01.03.1870
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич
c Селитьба
Рождение ребёнка
23.09.1879
Дочь: Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич
Рождение ребёнка
20.02.1882
Сын: Пьянов Лев Семёнович
Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич
c Селитьба
Рождение ребёнка
26.11.1883
Дочь: Груздева Варвара Семëновна
Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич
Рождение ребёнка
15.01.1886
Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно