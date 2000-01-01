Пьянова Анисия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянова Анисия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Опарина Анна Семёновна

Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич

Рождение ребёнка
01.03.1870

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич

c Селитьба
Рождение ребёнка
23.09.1879

Дочь: Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич

Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Пьянов Лев Семёнович

Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич

c Селитьба
Рождение ребёнка
26.11.1883

Дочь: Груздева Варвара Семëновна

Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич

Рождение ребёнка
15.01.1886

Сын: Пьянов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Пьянов Семëн Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянов Семëн Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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