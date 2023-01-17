Груздева (Пьянова) Варвара Семëновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1883
Бракосочетание
26.04.1903
Рождение ребёнка
15.11.1903
Дочь: Анна Львовна
Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович
Рождение ребёнка
15.03.1906
Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1909
Сын: Груздев Константин Львович
Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович
Рождение ребёнка
19.10.1912
Дочь: Аникина Елизавета Львовна
Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1915
Дочь: Мария (Марфа) Львовна
Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович
Рождение ребёнка
14.04.1916
Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович
Рождение ребёнка
12.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович
Смерть
Неизвестно