Груздева (Пьянова) Варвара Семëновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Пьянова) Варвара Семëновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1883

Отец: Пьянов Семëн Дементьевич

Мать: Пьянова Анисия Григорьева

Бракосочетание
26.04.1903

Муж: Груздев Леонтий (Лев) Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.11.1903

Дочь: Анна Львовна

Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович

Рождение ребёнка
15.03.1906

Сын: Груздев Алексей Львович

Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1909

Сын: Груздев Константин Львович

Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.10.1912

Дочь: Аникина Елизавета Львовна

Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1915

Дочь: Мария (Марфа) Львовна

Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.04.1916

Сын: Груздев Анатолий Львович

Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Груздев Леонтий (Лев) Павлович

Смерть
Неизвестно
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