Лебедкина (Махина) Авдотья Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедкина (Махина) Авдотья Евдокия Васильевна

Место рождения

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Махин Василий Стефанович

Мать: Махина (Свиридова) Марфа Филаретовна

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/f5c02dba-2c69-4f05-b680-bd73645a1dbd/483 Возможно, Евдокия - дочь Марфы от первого брака
Бракосочетание
02.02.1850

Муж: Лебедкин Кирей Павлович

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Буранного форпоста казачья дочь вероисповедание не указано, хотя православных пишут при браке возраст указан 19 лет https://ya.ru/archive/catalog/9fa5a5c1-5b2d-4398-b4da-11cbae615af7/141
Смерть
Неизвестно

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