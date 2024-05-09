Лебедкина (Махина) Авдотья Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1832
https://ya.ru/archive/catalog/f5c02dba-2c69-4f05-b680-bd73645a1dbd/483 Возможно, Евдокия - дочь Марфы от первого брака
Бракосочетание
02.02.1850
Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Буранного форпоста казачья дочь вероисповедание не указано, хотя православных пишут при браке возраст указан 19 лет https://ya.ru/archive/catalog/9fa5a5c1-5b2d-4398-b4da-11cbae615af7/141
Смерть
Неизвестно