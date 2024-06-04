Махина (Свиридова) Марфа Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махина (Свиридова) Марфа Филаретовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Свиридов Филарет Михайлович

Мать: Свиридова Наталья Антиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Василий Стефанович

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лебедкина (Махина) Авдотья Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Махин Василий Стефанович

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/f5c02dba-2c69-4f05-b680-bd73645a1dbd/483 Возможно, Евдокия - дочь Марфы от первого брака
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Головлева (Махина) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Махин Василий Стефанович

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1838 ст.

Сын: Махин Лука Васильевич

Отец ребёнка: Махин Василий Стефанович

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cce8d932-1b08-4319-b1f5-92b064aaa76d/60
Рождение ребёнка
08.10.1842 ст.

Дочь: (Махина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Махин Василий Стефанович

Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/0ea45eb5-01a6-4968-a00c-71f9e5b005cf/83 https://ya.ru/archive/catalog/d7d39b13-0f39-48b1-a70a-c1abaa67ac3e/225
Рождение ребёнка
1848

Сын: Махин Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Махин Василий Стефанович

Смерть
Неизвестно

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