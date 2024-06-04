Махина (Свиридова) Марфа Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лебедкина (Махина) Авдотья Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Махин Василий Стефанович
https://ya.ru/archive/catalog/f5c02dba-2c69-4f05-b680-bd73645a1dbd/483 Возможно, Евдокия - дочь Марфы от первого брака
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Головлева (Махина) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Махин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
08.10.1838 ст.
Отец ребёнка: Махин Василий Стефанович
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cce8d932-1b08-4319-b1f5-92b064aaa76d/60
Рождение ребёнка
08.10.1842 ст.
Дочь: (Махина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Махин Василий Стефанович
https://ya.ru/archive/catalog/0ea45eb5-01a6-4968-a00c-71f9e5b005cf/83 https://ya.ru/archive/catalog/d7d39b13-0f39-48b1-a70a-c1abaa67ac3e/225
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Махин Василий Стефанович
Смерть
Неизвестно