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Лебедкин Кирей Павлович

Место рождения

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Лебедкин Павел Васильевич

Мать: Лебедкина Варвара Михайловна

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/806db4ad-7cc3-4d47-9dd9-cefae4adc682/679
Бракосочетание
02.02.1850

Жена: Лебедкина (Махина) Авдотья Евдокия Васильевна

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Буранного форпоста казачья дочь вероисповедание не указано, хотя православных пишут при браке возраст указан 19 лет https://ya.ru/archive/catalog/9fa5a5c1-5b2d-4398-b4da-11cbae615af7/141
Смерть
Неизвестно

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