Лебедкин Кирей Павлович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
https://ya.ru/archive/catalog/806db4ad-7cc3-4d47-9dd9-cefae4adc682/679
Бракосочетание
02.02.1850
Буранного форпоста казачья дочь вероисповедание не указано, хотя православных пишут при браке возраст указан 19 лет https://ya.ru/archive/catalog/9fa5a5c1-5b2d-4398-b4da-11cbae615af7/141
Смерть
Неизвестно