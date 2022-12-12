село Рассыпное, село Рассыпное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Рассыпное

Илекский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
346Разсыпная, стан. казач. Ор. в.при р. Урале.1132053116611472Церковь православная 1, раскольничий молитвенный дом, почтовоя станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Нижне-Озерный
178. Разсыпнинский, поселок казачий, при реке Урале, дворов 633, жителей 3327, церковь православная, молитвенный дом, 2 школы, почтовая станция, 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Илекский район
75084Рассыпнаясело51°37'с.ш.53°38'в.д.M-39-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Илекский муниципальный район, Сельское поселение Рассыпнянский сельсовет
53619431101с Рассыпноесело
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