Рассыпное
Илекский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
346Разсыпная, стан. казач. Ор. в.при р. Урале.1132053116611472Церковь православная 1, раскольничий молитвенный дом, почтовоя станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
178. Разсыпнинский, поселок казачий, при реке Урале, дворов 633, жителей 3327, церковь православная, молитвенный дом, 2 школы, почтовая станция, 3 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75084Рассыпнаясело51°37'с.ш.53°38'в.д.M-39-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53619431101с Рассыпноесело