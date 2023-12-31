Ульянов Григорий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти21.04.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ульянов Афанасий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Манушкина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна
Вятская губерния
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ульянов Левонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна
Вятская губерния
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ульянов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна
Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1923
Дочь: Крупина Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна
Вятская губерния, Котельнический уезд, Рязановская волость, д. Коноваловы
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Рязанова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна
Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Николай? Григорьевич
Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1949