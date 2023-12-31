Ульянов Григорий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянов Григорий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

21.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ульянов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Манушкина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна

Вятская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ульянов Левонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна

Вятская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Ульянов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна

Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1923

Дочь: Крупина Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна

Вятская губерния, Котельнический уезд, Рязановская волость, д. Коноваловы
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Рязанова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна

Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов ? Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов ? Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Николай? Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Ксения Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Ксения Ермолаевна

Смерть
21.04.1949
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