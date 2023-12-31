Ульянова (Пустовалова) Ксения Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Пустовалова) Ксения Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

29.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Пустовалов Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Манушкина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич

Вятская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ульянов Левонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич

Вятская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Ульянов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич

Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1923

Дочь: Крупина Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич

Вятская губерния, Котельнический уезд, Рязановская волость, д. Коноваловы
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Рязанова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич

Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов ? Григорьевич

Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов ? Григорьевич

Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Николай? Григорьевич

Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Григорий Афанасьевич

Смерть
29.01.1951
Кировская обл., Даровской район, Берёзовский сельсовет
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