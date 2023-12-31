Ульянова (Пустовалова) Ксения Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти29.01.1951
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Пустовалов Ермолай
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Манушкина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич
Вятская губерния
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ульянов Левонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич
Вятская губерния
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ульянов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич
Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1923
Дочь: Крупина Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич
Вятская губерния, Котельнический уезд, Рязановская волость, д. Коноваловы
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Рязанова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич
Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульянов Николай? Григорьевич
Отец ребёнка: Ульянов Григорий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1951
Кировская обл., Даровской район, Берёзовский сельсовет