Крупина (Ульянова) Таисия Григорьевна
Место рожденияВятская губерния, Котельнический уезд, Рязановская волость, д. Коноваловы
Дата рождения11.10.1923
Дата смерти02.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1923
Вятская губерния, Котельнический уезд, Рязановская волость, д. Коноваловы
Бракосочетание
11.11.1944
Кировская обл., Даровской район, Берёзовский сельсовет, д. Анчижата
Рождение ребёнка
24.03.1946
Отец ребёнка: Крупин Павел Кириллович
Кировская обл., Даровской район, д. Анчижата
В справке о рождении указа деревня Калиничи, а не Анчижата
Рождение ребёнка
29.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупин Павел Кириллович
Кировская обл., Даровской район, д.Анчижата
Рождение ребёнка
08.04.1952
Отец ребёнка: Крупин Павел Кириллович
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
25.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупин Павел Кириллович
Свердловская обл., г. Серов
Смерть
02.02.2002
Свердловская обл., г. Серов