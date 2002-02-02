Крупина (Ульянова) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина (Ульянова) Таисия Григорьевна

Место рождения

Вятская губерния, Котельнический уезд, Рязановская волость, д. Коноваловы

Дата рождения

11.10.1923

Дата смерти

02.02.2002

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

1946 г.р.
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1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1923

Отец: Ульянов Григорий Афанасьевич

Мать: Ульянова Ксения Ермолаевна

Вятская губерния, Котельнический уезд, Рязановская волость, д. Коноваловы
Бракосочетание
11.11.1944

Муж: Крупин Павел Кириллович

Кировская обл., Даровской район, Берёзовский сельсовет, д. Анчижата
Рождение ребёнка
24.03.1946

Сын: Крупин Николай Павлович

Отец ребёнка: Крупин Павел Кириллович

Кировская обл., Даровской район, д. Анчижата
В справке о рождении указа деревня Калиничи, а не Анчижата
Рождение ребёнка
29.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Павел Кириллович

Кировская обл., Даровской район, д.Анчижата
Рождение ребёнка
08.04.1952

Сын: Крупин Виталий Павлович

Отец ребёнка: Крупин Павел Кириллович

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
25.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупин Павел Кириллович

Свердловская обл., г. Серов
Смерть
02.02.2002
Свердловская обл., г. Серов
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