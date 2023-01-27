Беззубова Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубова Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Федор Домианович

Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: (Петухова) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Петухов Федор Домианович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1904

Сын: Беззубова Александр Федорович

Отец ребёнка: Петухов Федор Домианович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: (Петухова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Петухов Федор Домианович

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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