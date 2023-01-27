Беззубова Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: (Петухова) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Петухов Федор Домианович
Рождение ребёнка
18.10.1904
Сын: Беззубова Александр Федорович
Отец ребёнка: Петухов Федор Домианович
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: (Петухова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Петухов Федор Домианович
Смерть
Неизвестно