Беззубова Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубова Александр Федорович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

18.10.1904

Пол

Мужской

Отец

До 1881 г.р.

Мать

До 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1904

Отец: Петухов Федор Домианович

Мать: Беззубова Прасковья Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
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