(Петухова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петухова) Мария Федоровна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1905

Пол

Женский

Отец

До 1881 г.р.

Мать

До 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905

Отец: Петухов Федор Домианович

Мать: Беззубова Прасковья Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
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