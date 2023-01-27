Петухов Федор Домианович
Место рождения
Дата рожденияДо 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: (Петухова) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Беззубова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
18.10.1904
Сын: Беззубова Александр Федорович
Мать ребёнка: Беззубова Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: (Петухова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Беззубова Прасковья Андреевна