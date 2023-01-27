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Петухов Федор Домианович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1881

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Мать: Беззубова Евлампия Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беззубова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: (Петухова) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Беззубова Прасковья Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1904

Сын: Беззубова Александр Федорович

Мать ребёнка: Беззубова Прасковья Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: (Петухова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Беззубова Прасковья Андреевна

Громково, Богородский, Московская область

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