Корсаков Георгий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1846
Бракосочетание
26.04.1870
Рождение ребёнка
20.07.1875
Дочь: Погуляева Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Корсакова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
04.04.1878
Сын: Корсаков Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Корсакова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
26.06.1880
Дочь: Корсакова Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Корсакова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
15.06.1888
Дочь: Корсакова Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Корсакова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Александра Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно