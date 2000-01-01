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Корсаков Георгий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1846

Отец: Корсаков Сергей Матвеевич

Мать: Корсакова Анна Фёдоровна

Бракосочетание
26.04.1870

Жена: Корсакова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
20.07.1875

Дочь: Погуляева Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Корсакова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
04.04.1878

Сын: Корсаков Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Корсакова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: Корсакова Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Корсакова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
15.06.1888

Дочь: Корсакова Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Корсакова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Александра Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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