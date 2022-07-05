Корсакова (Лихардова) Лидия Александровна
женский, родилась 13.09.1852, Дроздково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
умерла После 1917
Супруги
Корсаков Георгий Сергеевич02.03.1846 г.р.
Дети
Погуляева (Корсакова) Анна Георгиевна20.07.1875 г.р.
Корсаков Георгий Георгиевич04.04.1878 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Дроздково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.04.1870
Рождение ребёнка
20.07.1875
Дочь: Погуляева (Корсакова) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.04.1878
Сын: Корсаков Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.06.1880
Дочь: Корсакова Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.06.1888
Дочь: Корсакова Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич
Смерть
После 1917