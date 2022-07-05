Корсакова (Лихардова) Лидия Александровна 13.09.1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсакова (Лихардова) Лидия Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.09.1852, Дроздково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

умерла После 1917

Супруги
Корсаков Георгий Сергеевич02.03.1846 г.р.
Дети
Погуляева (Корсакова) Анна Георгиевна20.07.1875 г.р.
Корсаков Георгий Георгиевич04.04.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Дроздково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Бракосочетание
26.04.1870

Муж: Корсаков Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
20.07.1875

Дочь: Погуляева (Корсакова) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.04.1878

Сын: Корсаков Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: Корсакова Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.1888

Дочь: Корсакова Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич

Смерть
После 1917

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