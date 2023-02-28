Корсакова (Лихардова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Лихардова) Лидия Александровна

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Место рождения

Дроздково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.09.1852

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Дроздково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.04.1870

Муж: Корсаков Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
20.07.1875

Дочь: Погуляева Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.04.1878

Сын: Корсаков Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: Корсакова Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.1888

Дочь: Корсакова Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич

Смерть
После 1917
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