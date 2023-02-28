Корсакова (Лихардова) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения13.09.1852
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1870
Рождение ребёнка
20.07.1875
Дочь: Погуляева Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.04.1878
Сын: Корсаков Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.06.1880
Дочь: Корсакова Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.06.1888
Дочь: Корсакова Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Корсаков Георгий Сергеевич
Смерть
После 1917