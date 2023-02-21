Корсаков Георгий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1878
Дата смерти03.07.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1878
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Корсакова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Корсакова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
04.03.1906
Сын: Корсаков Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Корсакова Ольга Михайловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1954
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.