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Корсаков Георгий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1878

Дата смерти

03.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1878

Отец: Корсаков Георгий Сергеевич

Мать: Корсакова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Корсакова Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Корсакова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
04.03.1906

Сын: Корсаков Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Корсакова Ольга Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Ольга Михайловна

Смерть
03.07.1954
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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