Корсакова (Олышева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Олышева) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Корсакова Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Корсаков Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
04.03.1906

Сын: Корсаков Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Корсаков Георгий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Георгий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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