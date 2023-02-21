Корсакова (Скрипицына) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Скрипицына) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1835

Муж: Корсаков Сергей Матвеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА. Ф.19. О.111. Д.266
Рождение ребёнка
02.03.1846

Сын: Корсаков Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Корсаков Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
23.05.1848

Сын: Корсаков Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Корсаков Сергей Матвеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1873
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