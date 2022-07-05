Корсакова (Скрипицына) Анна Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Корсакова (Скрипицына) Анна Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1873

Супруги
Корсаков Сергей Матвеевич1801 г.р.
Дети
Корсаков Георгий Сергеевич02.03.1846 г.р.
Корсаков Пётр Сергеевич23.05.1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1835

Муж: Корсаков Сергей Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА. Ф.19. О.111. Д.266

Рождение ребёнка
02.03.1846

Сын: Корсаков Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Корсаков Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
23.05.1848

Сын: Корсаков Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Корсаков Сергей Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1873

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