Корсакова (Скрипицына) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1835
ЦГИА. Ф.19. О.111. Д.266
Рождение ребёнка
02.03.1846
Сын: Корсаков Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Корсаков Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
23.05.1848
Отец ребёнка: Корсаков Сергей Матвеевич
Смерть
1873