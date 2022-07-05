Корсакова (Скрипицына) Анна Фёдоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла 1873
Супруги
Корсаков Сергей Матвеевич1801 г.р.
Дети
Корсаков Георгий Сергеевич02.03.1846 г.р.
Корсаков Пётр Сергеевич23.05.1848 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1835
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.03.1846
Сын: Корсаков Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Корсаков Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
23.05.1848
Отец ребёнка: Корсаков Сергей Матвеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1873