Лобанов (Лобанова) ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Коврижных Арина (Ирина)
Отец ребёнка: Лобанов Савва
д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
08.04.1874
Дочь: Ксения Лобанова
Отец ребёнка: Лобанов Савва
д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
15.08.1878
Дочь: Васса Лобанова
Отец ребёнка: Лобанов Савва
д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лобанов Яким Лобанов
Отец ребёнка: Лобанов Савва
Рождение ребёнка
25.07.1888
Сын: Лобанов Ермолай
Отец ребёнка: Лобанов Савва
д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Смерть
Неизвестно