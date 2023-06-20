Лобанов (Лобанова) ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов (Лобанова) ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Коврижных Арина (Ирина)

Отец ребёнка: Лобанов Савва

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
08.04.1874

Дочь: Ксения Лобанова

Отец ребёнка: Лобанов Савва

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
15.08.1878

Дочь: Васса Лобанова

Отец ребёнка: Лобанов Савва

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лобанов Яким Лобанов

Отец ребёнка: Лобанов Савва

Рождение ребёнка
25.07.1888

Сын: Лобанов Ермолай

Отец ребёнка: Лобанов Савва

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Смерть
Неизвестно
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