Коврижных (Лобанова) Арина (Ирина)
Место рожденияд. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
09.04.1893
Сын: Коврижных Василий Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Стефан (Степан)
д. Крестецы
Рождение ребёнка
25.10.1897
Дочь: Анастасия Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Стефан (Степан)
Кировская обл. Свечинский район. дер Черемисы
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Устиния
Отец ребёнка: Коврижных Стефан (Степан)
д. Крестецы
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Коврижных Стефан (Степан)
д. Крестецы