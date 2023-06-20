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Коврижных (Лобанова) Арина (Ирина)

Место рождения

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лобанов Савва

Мать: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
09.04.1893

Сын: Коврижных Василий Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Стефан (Степан)

д. Крестецы
Рождение ребёнка
25.10.1897

Дочь: Анастасия Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Стефан (Степан)

Кировская обл. Свечинский район. дер Черемисы
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Устиния

Отец ребёнка: Коврижных Стефан (Степан)

д. Крестецы
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Коврижных Стефан (Степан)

д. Крестецы
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