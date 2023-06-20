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Лобанов Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

07.06.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Коврижных Арина (Ирина)

Мать ребёнка: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
08.04.1874

Дочь: Ксения Лобанова

Мать ребёнка: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
15.08.1878

Дочь: Васса Лобанова

Мать ребёнка: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лобанов Яким Лобанов

Мать ребёнка: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)

Рождение ребёнка
25.07.1888

Сын: Лобанов Ермолай

Мать ребёнка: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)

д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Смерть
07.06.1890
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