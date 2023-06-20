Лобанов Савва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти07.06.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Коврижных Арина (Ирина)
Мать ребёнка: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)
д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
08.04.1874
Дочь: Ксения Лобанова
Мать ребёнка: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)
д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
15.08.1878
Дочь: Васса Лобанова
Мать ребёнка: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)
д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лобанов Яким Лобанов
Мать ребёнка: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)
Рождение ребёнка
25.07.1888
Сын: Лобанов Ермолай
Мать ребёнка: Лобанов ? Соломония Филимоновна (см. дочь Ксению)
д. Лыв (Лывинский, Лобановы)
Смерть
07.06.1890