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Эльстер Николай Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Эльстер Алексей Юльевич

Мать: Эльстер Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
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