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Эльстер Николай Алексеевич
Эльстер Николай Алексеевич
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1910
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Эльстер Алексей Юльевич
1872 г.р.
Мать
Эльстер (Мельникова) Екатерина Николаевна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Эльстер Алексей Юльевич
Мать:
Эльстер Екатерина Николаевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
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