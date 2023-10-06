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Эльстер Алексей Юльевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1872

Дата смерти

12.08.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1904

Жена: Эльстер Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Св. ап. Никанора при Доме призрения малолетних бедных Императорского человеколюбивого общества
Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: Драке Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Эльстер Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Эльстер Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Эльстер Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Эльстер Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Эльстер Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.08.1934
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