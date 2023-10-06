Эльстер Алексей Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1872
Дата смерти12.08.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1904
Санкт-Петербург, Св. ап. Никанора при Доме призрения малолетних бедных Императорского человеколюбивого общества
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Драке Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Эльстер Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Эльстер Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Эльстер Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Эльстер Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Эльстер Екатерина Николаевна
Смерть
12.08.1934