Эльстер (Мельникова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эльстер (Мельникова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1880

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
22.10.1904

Муж: Эльстер Алексей Юльевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Св. ап. Никанора при Доме призрения малолетних бедных Императорского человеколюбивого общества
Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: Драке Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Эльстер Алексей Юльевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Эльстер Алексей Юльевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Эльстер Алексей Юльевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Эльстер Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Эльстер Алексей Юльевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1971
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