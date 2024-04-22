Эльстер (Мельникова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
22.10.1904
Санкт-Петербург, Св. ап. Никанора при Доме призрения малолетних бедных Императорского человеколюбивого общества
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Драке Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Эльстер Алексей Юльевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Эльстер Алексей Юльевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Эльстер Алексей Юльевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Эльстер Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Эльстер Алексей Юльевич
Смерть
1971