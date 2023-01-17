Крупнов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения12.08.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
12.08.1900 ст.
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1899 - 1904 годы 12 августа 1900 год родился Александр. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексеев... Показать все
Образование
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Учится во 2 классе Вологодской Духовной Семинарии.
Смерть
Неизвестно