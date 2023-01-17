Крупнова (Орнатская) Анфиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова (Орнатская) Анфиса Алексеевна

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Место рождения

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

19.10.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь Алексея Орнатского, дьякона Богородской Сидоровской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1894

Муж: Крупнов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
10.01.1895 ст.

Дочь: Крупнова Анна Александровна

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1895-1898 годы. 10 января 1895 год родилась Анна. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексеева. Вос... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1897 ст.

Сын: Крупнов Николай Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1895 - 1898 годы 14 февраля 1897 года родился Николай. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексеева... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1900 ст.

Сын: Крупнов Александр Александрович

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1899 - 1904 годы 12 августа 1900 год родился Александр. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексеев... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1902 ст.

Дочь: Крупнова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1899 - 1904 годы 1902 год 16 августа родилась Елизавета. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексее... Показать все
Смерть
19.10.1903 ст.
От брюшного тифа.
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