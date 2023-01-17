Крупнова (Орнатская) Анфиса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти19.10.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Алексея Орнатского, дьякона Богородской Сидоровской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
10.01.1895 ст.
Дочь: Крупнова Анна Александровна
Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1895-1898 годы. 10 января 1895 год родилась Анна. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексеева. Вос... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1897 ст.
Сын: Крупнов Николай Александрович
Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1895 - 1898 годы 14 февраля 1897 года родился Николай. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексеева... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1900 ст.
Сын: Крупнов Александр Александрович
Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1899 - 1904 годы 12 августа 1900 год родился Александр. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексеев... Показать все
Рождение ребёнка
16.08.1902 ст.
Дочь: Крупнова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Крупнов Александр Андреевич
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1899 - 1904 годы 1902 год 16 августа родилась Елизавета. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексее... Показать все
Смерть
19.10.1903 ст.
От брюшного тифа.