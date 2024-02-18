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Копылова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1983

Отец: Селедков Иван Иванович

Мать: Селедкова (Звягольская) Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярославцев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Дмитрий

Рождение ребёнка
18.04.2011

Сын: Копылов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Копылов Дмитрий

Рождение ребёнка
03.11.2020

Дочь: Ярославцева Милана Дмитриевна

Отец ребёнка: Ярославцев Дмитрий

Рождение ребёнка
05.07.2022

Сын: Ярославцев Мирон Дмитриевич

Отец ребёнка: Ярославцев Дмитрий

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