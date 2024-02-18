Копылова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярославцев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копылов Дмитрий
Рождение ребёнка
18.04.2011
Сын: Копылов Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Копылов Дмитрий
Рождение ребёнка
03.11.2020
Дочь: Ярославцева Милана Дмитриевна
Отец ребёнка: Ярославцев Дмитрий
Рождение ребёнка
05.07.2022
Сын: Ярославцев Мирон Дмитриевич
Отец ребёнка: Ярославцев Дмитрий