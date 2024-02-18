Ярославцев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.2020

Дочь: Ярославцева Милана Дмитриевна

Мать ребёнка: Копылова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.2022

Сын: Ярославцев Мирон Дмитриевич

Мать ребёнка: Копылова Татьяна Ивановна

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